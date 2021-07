Medico trovato morto in cortile a Ceresole Reale | è stato ucciso dalla perforazione di un polmone per la caduta dalle scale

Advertising

angeleri_mauro : RT @Giacinto_Bruno: Cuneo: medico trovato privo di vita in casa - - Giacinto_Bruno : Cuneo: medico trovato privo di vita in casa - - solops : Medico della Croce Rossa di Cuneo trovato morto dai colleghi - Lord_Berto : @GuidoDeMartini Da medico, prima ancora che deputato, hai trovato da qualche parte dati su protocolli terapeutici c… - mitsouko1 : RT @Potemkin959: Il capitano Salvini, guarda un po', continua a rimandare la vaccinazione Alcune malelingue sostengono erroneamente che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico trovato

Quotidiano Piemontese

Roberto Colombo, ilin pensione 66ennemorto nel cortile della sua casa a Ceresole Reale nel pomeriggio di sabato 10 luglio 2021, ha perso la vita non per un malore, come si era ipotizzato in un primo ...Un, originario di Genova ma da anni lavora in Granda, è statomorto dai colleghi della Croce Rossa di Cuneo. L'hanno visto entrare nella struttura, ma poi per l'inizio del turno non si è ...Ritrovato dai colleghi che lo attendevano per iniziare il turno. Originario di Genova, da anni viveva e lavorava in Granda ...Un uomo è stato trovato morto ieri mattina in un fosso a lato di viale Regina Margherita che porta allo scalo portuale di Piombino. Il colpo di arma da fuoco alla testa e la mancanza dei documenti per ...