Mattarella conferisce onorificenze a Mancini e Nazionale calcio

Advertising

Agenpress : Calcio. Sergio Mattarella conferisce onorificenze 'motu proprio' a Mancini e ai giocatori della Nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella conferisce

Agenzia askanews

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito "motu proprio" onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff della Nazionale "in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello ...ancora maggior splendore all'impresa di Matteo: come tutte le grandi storie la sua non ...se le rispettive diplomazie non stiano riflettendo sull'opportunità che il Presidente, ...Il 27 dicembre 2001 con decreto del Presidente della Repubblica gli era stata conferita l’onorificenza ... 2017 il presidente della Repubblica Mattarella gli aveva assegnato l’onorificenza ...BRUXELLES - L'Università di Trento ha deciso di conferire la laurea magistrale a titolo d'onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ucciso durante l'atte ...