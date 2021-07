Macron contestato a Lourdes: “Vergogna, sei ateo” (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in visita al santuario di Nostra Signora di Lourdes, il complesso religioso situato nella regione dell’Occitania, è stato contestato da un uomo. Mentre il Capo dello Stato francese ascoltava cantare alcuni membri del cast della commedia musicale ‘Bernadette de Lourdes’ un uomo, riferiscono i media francesi, si è messo ad inveire contro Macron: “Vergogna. E’ uno scandalo! Sei un ateo, un ateo di prim’ordine. Non ha alcun motivo per stare qui”. L’uomo è stato fermato. Secondo quanto riferisce il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Repubblica francese, Emmanuelin visita al santuario di Nostra Signora di, il complesso religioso situato nella regione dell’Occitania, è statoda un uomo. Mentre il Capo dello Stato francese ascoltava cantare alcuni membri del cast della commedia musicale ‘Bernadette de’ un uomo, riferiscono i media francesi, si è messo ad inveire contro: “. E’ uno scandalo! Sei un, undi prim’ordine. Non ha alcun motivo per stare qui”. L’uomo è stato fermato. Secondo quanto riferisce il ...

