Juventus | Arthur out 3 mesi dopo l’intervento | Il comunicato

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Arthur

Melo resterà fermo per circa tre mesi. Il centrocampista della Juve si è sottoposto a intervento chirurgico, presso la Clinica Fornaca di Torino, per la rimozione dell'ossificazione della ...Il centrocampista dellaè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell'ossificazione della membrana interossea della gamba destra. L'intervento - si legge nella nota del club bianconero - ...Juventus, riuscito l'intervento chirurgico per Arthur: ecco la prima diagnosi sui tempi di recupero del centrocampista.La Juventus comunica che dopo l’intervnto chirurgico a cui si è sottoposto, il centrocampista Arthur Melo avrà bisogno di tre mesi prima di poter di nuovo scendere in campo. Il centrocampo della ...