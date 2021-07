Il veleno di uno dei ragni più letali del mondo potrebbe proteggerci dai danni dell’infarto (Di venerdì 16 luglio 2021) (immagine: Institute for Molecular Bioscience/University of Queensland)Un farmaco salvavita potrebbe essere ricavato da uno dei veleni più letali conosciuti, quello del ragno della tela a imbuto (Hadronyche infensa). Secondo i ricercatori della University of Queensland, la proteina Hi1a contenuta nel veleno è in grado di bloccare il segnale di morte cellulare che interviene quando si verifica un infarto, limitando dunque i danni al cuore. Non solo, l’azione di questa proteina consentirebbe anche di “prolungare la vita” di un cuore espiantato da un donatore, dando maggiori chance di riuscita ai trapianti. La ricerca è stata ... Leggi su wired (Di venerdì 16 luglio 2021) (immagine: Institute for Molecular Bioscience/University of Queensland)Un farmaco salvavitaessere ricavato da uno dei veleni piùconosciuti, quello del ragno della tela a imbuto (Hadronyche infensa). Secondo i ricercatori della University of Queensland, la proteina Hi1a contenuta nelè in grado di bloccare il segnale di morte cellulare che interviene quando si verifica un infarto, limitando dunque ial cuore. Non solo, l’azione di questa proteina consentirebbe anche di “prolungare la vita” di un cuore espiantato da un donatore, dando maggiori chance di riuscita ai trapianti. La ricerca è stata ...

Advertising

Frances19891741 : @andrea_pancani La furbizia per mettere in difficoltà @matteosalvinimi attraverso uno come @dariogalli5 se si è vac… - antonellacirce1 : @RizzoGiov @LucaBizzarri @AzzurraBarbuto I vigliacchi sono le pecore asservite e lobotomizzate che costringono pers… - beppe755 : @Gin8889 a D nn serviva sputare altro veleno oggi, guardiamo tutto grazie! Cosa vi costa ammettere che sono due bam… - fgiannecchini : @CarloCalenda @GraziaSanta E comunque, uno schizzetto di veleno, (zerbini) ce lo doveva proprio mettere eh? - sonoAra : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @Libero_official @SecolodItalia1 @IlPrimatoN @ilgiornale Cazzate! I condon… -