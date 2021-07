Il piccione va bene solo cotto (Di venerdì 16 luglio 2021) Maurizio Cattelan, ispirato dalla vecchia musa escrementizia (la stessa del Dito Medio che davanti alla Borsa di Milano esprime bene la decomposizione occidentale), ha piazzato non so quanti piccioni impagliati nella sua nuova mostra milanese. Vedere così tanti piccioni appollaiati non mi fa pensare all’arte, mi fa pensare al guano. Tali uccelli mi repellono sia vivi sia impagliati, sia dal vero che in foto (all’Hangar Bicocca non ho messo piede, non mi sottometto alla mascherina e poi di nichilismo ne vedo già abbastanza ovunque). Invece mi attirano moltissimo una volta cotti: la gastronomia è alchimia, il grande cuoco trasforma il plumbeo piccione in oro. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Maurizio Cattelan, ispirato dalla vecchia musa escrementizia (la stessa del Dito Medio che davanti alla Borsa di Milano esprimela decomposizione occidentale), ha piazzato non so quanti piccioni impagliati nella sua nuova mostra milanese. Vedere così tanti piccioni appollaiati non mi fa pensare all’arte, mi fa pensare al guano. Tali uccelli mi repellono sia vivi sia impagliati, sia dal vero che in foto (all’Hangar Bicocca non ho messo piede, non mi sottometto alla mascherina e poi di nichilismo ne vedo già abbastanza ovunque). Invece mi attirano moltissimo una volta cotti: la gastronomia è alchimia, il grande cuoco trasforma il plumbeoin oro. ...

