"Ha un tumore incurabile, mi sento una mer***: non mi sono accorta": Clio Make Up, il dramma in diretta | Guarda (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dramma e le lacrime di Clio Make Up, su Instagram. La truccatrice della porta accanto, autentica star dei social e pioniera dei tutorial sul trucco femminile, oggi colosso mondiale nel settore (forse insieme a Chiara Ferragni e Khaby Lame l'italiana più famosa in Rete) ha condiviso su Instagram un post commovente dedicato all'amato gatto Oscar, di cui spesso ha pubblicato le foto. Il micio è purtroppo gravemente malato, e Clio Zammatteo (questo il nome della youtuber e influencer) ha deciso di "salutarlo" con parole dolcissime. "Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ile le lacrime diUp, su Instagram. La truccatrice della porta accanto, autentica star dei social e pioniera dei tutorial sul trucco femminile, oggi colosso mondiale nel settore (forse insieme a Chiara Ferragni e Khaby Lame l'italiana più famosa in Rete) ha condiviso su Instagram un post commovente dedicato all'amato gatto Oscar, di cui spesso ha pubblicato le foto. Il micio è purtroppo gravemente malato, eZammatteo (questo il nome della youtuber e influencer) ha deciso di "salutarlo" con parole dolcissime. "Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da ...

Advertising

fendente1 : RT @Animal_Genocide: Clio Make Up piange disperata: «Oscar ha un tumore incurabile» La famosa truccatrice confessa ai follower il brutto mo… - bellissima2021 : RT @Animal_Genocide: Clio Make Up piange disperata: «Oscar ha un tumore incurabile» La famosa truccatrice confessa ai follower il brutto mo… - Valessiabi : RT @Animal_Genocide: Clio Make Up piange disperata: «Oscar ha un tumore incurabile» La famosa truccatrice confessa ai follower il brutto mo… - brunamar14 : RT @Animal_Genocide: Clio Make Up piange disperata: «Oscar ha un tumore incurabile» La famosa truccatrice confessa ai follower il brutto mo… - UNDMofficial : New post: Clio Make Up in lacrime racconta il dramma: “Oscar ha un tumore incurabile” -