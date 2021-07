GP Gran Bretagna, FP1: Verstappen davanti a Norris, Leclerc 4° (Di venerdì 16 luglio 2021) Un'ora intensa e molto molto importante quella delle FP1 del GP Gran Bretagna , perché di fatto l'unica di tutto il fine settimana in cui è possibile sperimentare e lavorare sugli assetti. Una ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) Un'ora intensa e molto molto importante quella delle FP1 del GP, perché di fatto l'unica di tutto il fine settimana in cui è possibile sperimentare e lavorare sugli assetti. Una ...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - Gigliom57 : RT @GuidoDeMartini: ?? COVID-19 ?? ???? IN GRAN BRETAGNA si decide di abolire le restrizioni dal 19 luglio, convivere col Covid e curarlo come… - GabrieleFigini : RT @Lorenzo62752880: Insistere col green pass quando in Gran Bretagna e Israele è boom di vaccinati positivi vuol dire essere in malafede.… -