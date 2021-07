È morto Libero De Rienzo | l’attore aveva 44 anni

(Di venerdì 16 luglio 2021) ÈDenapoletano44; è stato ritrovato senza vita in casa in seguito a un malore. Un lutto terribile, quello che ha colpito il mondo del cinema nelle scorse ore.e sceneggiatore napoletanoDeè stato trovato senza vita nella sua abitazione a Roma, intorno alle L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

a soli 44 anniDe Rienzo , attore, cineasta e sceneggiatore napoletano vincitore, nel 2002, del David di Donatello per il suo ruolo in Santa Maradona di Marco Ponti e candidato anche nel ...ROMA " E'all'età di 44 anni l'attore napoletanoDe Rienzo. Nato a Napoli, si appassiona alla recitazione seguendo il padre Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. Recita nei due film di ...La moglie di Libero De Rienzo, morto a 44 anni, era la costumista Marcella Mosca. La coppia aveva due figli di 6 e 2 anni.