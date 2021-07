Concorsi Comune Venezia, 41 posti area tecnica e amministrativa: requisiti e prove (Di venerdì 16 luglio 2021) La Gazzetta Ufficiale numero 56 del 16 luglio 2021 ha reso nota l’apertura di due Concorsi indetti dal Comune di Venezia, per titoli ed esami, per la copertura di 41 posti di vari profili professionali in area tecnica ed amministrativa, così ripartiti: 28 posti di istruttore amministrativo, categoria C; 13 posti di istruttore tecnico, categoria C. Concorsi istruttori amministrativi 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti di partecipazione, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 luglio 2021) La Gazzetta Ufficiale numero 56 del 16 luglio 2021 ha reso nota l’apertura di dueindetti daldi, per titoli ed esami, per la copertura di 41di vari profili professionali ined, così ripartiti: 28di istruttore amministrativo, categoria C; 13di istruttore tecnico, categoria C.istruttori amministrativi 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono idi partecipazione, ...

UnioneSarda : #Sardegna - Al via le preselezioni per i concorsi del Comune di #Cagliari. Si cercano 143 figure - Comune_Cagliari : Dal 30 luglio 2021 le prove preselettive dei concorsi al Comune di Cagliari: Il Sindaco Paolo Truzzu: “Una grande o… - Comune_Cagliari : Disponibili nuove pubblicazioni relative alle prove preselettive dei concorsi in programma: Scaricabili dall'Albo P… - Informacitta_Ol : #Comune di #Olbia: #Comunicato di #pubblico #interesse. #Progetto ITI 'Olbia #Città Solidale, #Sostenibile, Sicura'. - Comune_Cagliari : Disponibili nuove pubblicazioni relative alle prove preselettive dei #concorsi in programma a #Cagliari: le indicaz… -