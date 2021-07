Clima | Gentiloni | Fit for 55 è un piano ambizioso per non essere travolti dalla transizione

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha costruito la sua identità attorno al Green Deal. Lo ha ricordato il Commissario per l’Economia, Paolo, nel suo intervento a un seminario organizzatoFondazione Symbola esprimendo la sua soddisfazione per la pubblicazione del pacchetto Fit to 55. L’iniziativa – ha spiegato – rivede la strategia verde dell’Unione europea alzando il tiro sugli obiettivi al 2030: un, ma questa ambizione è necessaria per gestire laambientale senza esserne, ha aggiunto. “Questa ...

Advertising

Ariel2575 : RT @EsteriLega: Che pagheremo noi CLIMA: GENTILONI, DA CARBON TAX 10 MLD DI RICAVI AL 2030 - Psyclo_Bo : RT @EsteriLega: Che pagheremo noi CLIMA: GENTILONI, DA CARBON TAX 10 MLD DI RICAVI AL 2030 - Sercit1 : RT @EsteriLega: Che pagheremo noi CLIMA: GENTILONI, DA CARBON TAX 10 MLD DI RICAVI AL 2030 - EmyRoyaleagle : RT @EsteriLega: Che pagheremo noi CLIMA: GENTILONI, DA CARBON TAX 10 MLD DI RICAVI AL 2030 - moriggi : RT @EsteriLega: Che pagheremo noi CLIMA: GENTILONI, DA CARBON TAX 10 MLD DI RICAVI AL 2030 -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Gentiloni

Borsa Italiana

... che ha ricordato i trenta mesi che sono passati da quel dicembre a Strasburgo: "C'era undi ... Messaggi di saluto sono giunti anche dal Commissario europeo ed ex premier Paolo, e dal ...Seguito da Paoloche, seppure con toni molto meno duri, ha invitato a riflettere su ... Il Fondo sociale per il" che in un primo momento aveva delle condizionalità, poi rimosse su ...(Teleborsa) - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha costruito la sua identità attorno al Green Deal. Lo ha ricordato il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo inte ...Il Next Generation Eu e quindi il Pnnr cruciali per affrontare la crisi e costruire un futuro migliore per l’Italia e per l’Europa ...