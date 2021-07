Calciomercato Juventus, l’Arsenal cerca il clamoroso sorpasso (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Calciomercato della Juventus è pronto ad infiammarsi: i bianconeri – anche dopo lo stop di Arthur – cercano con insistenza un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri, che ha chiesto un regista come priorità assoluta sul mercato. I bianconeri, da tempo, seguono Locatelli del Sassuolo, profilo ideale per la società. Nelle ultime ore, però, si sono intensificate le voci di un possibile sorpasso dell’Arsenal ai danni di Madama, come sottolinea il Corriere dello Sport. Calciomercato Juventus, LOCATELLI IN BILICO La Juventus a breve ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildellaè pronto ad infiammarsi: i bianconeri – anche dopo lo stop di Arthur –no con insistenza un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri, che ha chiesto un regista come priorità assoluta sul mercato. I bianconeri, da tempo, seguono Locatelli del Sassuolo, profilo ideale per la società. Nelle ultime ore, però, si sono intensificate le voci di un possibiledelai danni di Madama, come sottolinea il Corriere dello Sport., LOCATELLI IN BILICO Laa breve ...

