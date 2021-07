Audio Florentino Perez | ne spunta un altro | «Figo un figlio di p… come Raul»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo capitolo deglichoc di, questa volta controma non solo Continuano are fuori nuovichoc del presidente del Real Madrid. Le nuove intercettazione di El Confidencial, riportano frasi del patron Blancos controma non solo. «è quello che si scopa lo spogliatoio. È stato undi p…sono stati i peggiori. Guti è un ...

Nuovo capitolo degli audio choc di Florentino Perez, questa volta contro Figo e Raul ma non solo Continuano a spuntare fuori nuovi audio choc del presidente del Real Madrid. Le nuove intercettazione di El Confidencial, riportano frasi del patron Blancos contro Figo e Raul ma non solo.