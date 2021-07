Addio a Libero De Rienzo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 luglio 2021). Come nome e atteggiamento, come memorandum. “È un bel nome, mi ricorda che devo esserne degno”. Lo diceva spesso, sorridendo, col suo modo un po’ svagato che non si capiva mai se dicesse sul serio, ti stesse prendendo in giro oppure stesse raccontando la mezza messa, quella che pensava il suo interlocutore si aspettasse da lui.Deè morto per un infarto, o almeno così sembra. L'hanno ritrovato senza vita ieri sera. Aveva 44 anni. Quel sorriso l’aveva mostrato a tutti al cinema che ancora era il Novecento. 1999, Asini, una particina, ma si deve pur iniziare da qualche parte. Prima ancora tv, con l’instaurarsi del ...