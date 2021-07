Ufficiale | Ristovski è un nuovo giocatore dello Spartak Trnava

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 luglio 2021) Milan, attaccante della Macedonia del Nord, è un, club in cui aveva già militato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Il classe 1998 ha dunque lasciato definitivamente il Rijeka. Milanwill continue inasfinalizes its most expensive transfer ever.It's great to see you back inMilan! https://t.co/mANUPh4ycq —(@FC) July 15, 2021 L'articolo ...