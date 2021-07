Ufficiale | la Figc ha escluso il Chievo dalla serie B

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia era ormai nell’aria e nel primo pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità. Ilnon prenderà parte al prossimo campionato diB. Il consiglio federale ha ratificato quanto già espressoCovisoc: i problemi del club veneto con l’Agenzia dell’Entrate non sono stati risolti. Stessa sorte per Casertana, Paganese, Novara, Carpi e Sambenedettese che restano invece fuori dal campionato diC. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

