(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "E' una mia mania ormai, mi porteranno all'ospedale psichiatrico, ma va eliminata l'" in Europa, "detto questo avete fatto miracoli". Così Romanoal convegno 'Dal Patto di Stabilità al Patto di Sostenibilità' organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni. "Però - commenta Paolo Gentiloni - per superare l'serve l'...'.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Prodi, 'eliminare unanimità'... -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi eliminare

Il Sannio Quotidiano

... approvato con procedura d'urgenza al tempo del Governo, finanziato per 70 miliardi di lire e,...prima di tutto il transito sul 'Molise - 1' traslandolo su corsie a terra stabile da far ......comprende il tema dei suoi confini politici che fu affrontato senza seguito dalla Commissione...praticabile è quella della revisione dei trattati sapendo che non ci si può limitare a...Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "E' una mia mania ormai, mi porteranno all'ospedale psichiatrico, ma va eliminata l'unanimità" in Europa, "detto questo avete fatto miracoli". Così Romano Prodi al convegno ...Insieme all'attaccanta della Dinamo Kiev, Vagnati sta valutando anche l’eroe di Sheva agli Europei contro la Svezia ...