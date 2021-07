TFA sostegno VI ciclo. Preparati alle prove con il supporto di Eurosofia (Di giovedì 15 luglio 2021) Con il DM n. 755 del 6 luglio 2021 il MIUR autorizza gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Le Università pubblicheranno i bandi in maniera autonoma. I posti disponibili sono già stati forniti. Si avvia così l’iter del VI ciclo di specializzazione. La richiesta crescente di insegnanti specializzati costituisce un’assoluta garanzia di successo, le opportunità lavorative sono concrete L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Con il DM n. 755 del 6 luglio 2021 il MIUR autorizza gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Le Università pubblicheranno i bandi in maniera autonoma. I posti disponibili sono già stati forniti. Si avvia così l’iter del VIdi specializzazione. La richiesta crescente di insegnanti specializzati costituisce un’assoluta garanzia di successo, le opportunità lavorative sono concrete L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo. Preparati alle prove con il supporto di Eurosofia - orizzontescuola : TFA sostegno, Decreto pubblicato: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES. A… - Agricolturabio1 : RT @AnnaRagosta: @Agricolturabio1 @iannetts70 Per la verità è la maggioranza dei docenti a non avere le competenze per insegnare, in gener… - AnnaRagosta : @Agricolturabio1 @iannetts70 Per la verità è la maggioranza dei docenti a non avere le competenze per insegnare, i… - GildaUmbria : ??Corso online in preparazione al #TFA sostegno GRATUITO per gli ISCRITTI GILDA ?? per info ?? gildaumbria.formazion… -