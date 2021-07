Possiamo essere amici? Le App di dating dimostrano che il sesso non è tutto nel post-pandemia (Di giovedì 15 luglio 2021) «Sono appena uscito da una storia tormentata, ti va se siamo solo amici»? Almeno una volta nella vita è capitato a tutti di sentirselo dire e, diciamocelo, questa di norma non è la frase che si spera di udire quando si sta conoscendo una persona nuova e si ambisce a un appuntamento. Che si punti a una storia duratura o a un incontro fugace, sicuramente l’amicizia non è tra le opzioni favorite in tali circostanze. Almeno era così nell’era pre Covid. Già perché oggi tutto sembra cambiato, al punto che nemmeno gli utenti che cercano incontri online sembrano avere come priorità il divertimento sotto le lenzuola. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, da una recente ricerca in merito all’utilizzo di App di dating, sarebbe emerso che giungere a un rapporto sessuale non sia più l’obiettivo primario della nuove conoscenze in Rete. A spodestarlo, appunto, la voglia di trovare un amico. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) «Sono appena uscito da una storia tormentata, ti va se siamo solo amici»? Almeno una volta nella vita è capitato a tutti di sentirselo dire e, diciamocelo, questa di norma non è la frase che si spera di udire quando si sta conoscendo una persona nuova e si ambisce a un appuntamento. Che si punti a una storia duratura o a un incontro fugace, sicuramente l’amicizia non è tra le opzioni favorite in tali circostanze. Almeno era così nell’era pre Covid. Già perché oggi tutto sembra cambiato, al punto che nemmeno gli utenti che cercano incontri online sembrano avere come priorità il divertimento sotto le lenzuola. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, da una recente ricerca in merito all’utilizzo di App di dating, sarebbe emerso che giungere a un rapporto sessuale non sia più l’obiettivo primario della nuove conoscenze in Rete. A spodestarlo, appunto, la voglia di trovare un amico.

