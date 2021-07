Pd | Veloccia | Mitreo di Corviale non deve chiudere

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – “Il rischio di chiusura dell’ennesimo spazio pubblico destinato alla cultura, tra l’altro in un territorio complesso come quello di, è molto grave ed è una possibilità che ci lascia molto amareggiati e stupiti.” “IlArte Contemporanea è un luogo di straordinaria importanza per l’intero quadrante, una realtà che grazie alla lucida follia di un’associazione di donne ha permesso di trasformare uno scantinato grigio e abbandonato in uno spazio d’eccellenza in tutto il panorama culturale romano, ricco di attività che hanno portato l’arte contemporanea, la poesia e la pittura nella periferia di Roma”, dichiara Maurizio ...