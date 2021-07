Orlando | “Sul Green pass | sì al modello Macron”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 luglio 2021) La pandemia, le imprese, gli incentivi, i licenziamenti, la giustizia, il rapporto con il M5s, il reddito di cittadinanza, il futuro del governo e i prossimi mesi cruciali. Andreaè il ministro del Lavoro del governo Draghi e nessuno meglio di lui forse sa quanto avere un paese vaccinato il prima possibile sia una condizione necessaria per sperare di ridare all’Italia il lavoro che merita. Ci si può dividere su tutto quello che si vuole ma su questo no. E nonostante la sua proverbiale diplomazia, il ministro, in questa conversazione con il Foglio, non ha dubbi e va giù dritto: “Onestamente non vedo una sola ragione razionale per non ...