ROMA (ITALPRESS) – Il numero di veicoli elettrici è in costante aumento in tutto il mondo. Una conseguenza della crescente offerta di nuovi modelli e piattaforme è l'incremento del lavoro di ingegnerizzazione necessario per i componenti degli impianti ad alta tensione dei veicoli. E' qui che entra in gioco Bosch Engineering: con la sua nuova apparecchiatura di test per i laboratori alta tensione (HVLR), l'azienda offre una soluzione veloce, efficiente e soprattutto sicura per testare l'elettronica di potenza in laboratorio. Il sistema integra un alimentatore ad alta tensione, un carico elettronico, un sistema di misurazione e un'unità di controllo.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo tester Nuovo tester Bosch Engineering per componenti ad alta tensione Grazie al design modulare, il tester è flessibile e può adattarsi ai requisiti dei singoli clienti. Per esempio, si possono selezionare diversi livelli di tensione fino a 1.200 volt e differenti ...

Nuovo tester di Bosch Engineering per i componenti ad alta tensione PartsWeb Fondazione Gimbe, +61% nuovi casi covid nell’ultima settimana: diminuiscono decessi e ricoveri Nonostante l'impennata dei contagi, diminuiscono i decessi (-35,8%), il totale degli attualmente positivi (-4,5%), i pazienti in terapia intensiva (-16%), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari ...

Grazie al design modulare, il tester è flessibile e può adattarsi ai requisiti dei singoli clienti. Per esempio, si possono selezionare diversi livelli di tensione fino a 1.200 volt e differenti configurazioni.