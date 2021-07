No, non è vero che in Spagna il lockdown è stato definito incostituzionale (Di giovedì 15 luglio 2021) La notizia arriva dalla Spagna, dove ieri il Tribunale costituzionale spagnolo non ha dichiarato incostituzionale il lockdown in sé ma lo strumento giuridico con il quale che è stato utilizzato per imporre la misura anti Covid che la stragrande maggioranza dei paesi del mondo, in un modo o nell’altro, ha adottato. Ovviamente titolare “lockdown Spagna incostituzionale” o simili può spingere molte più persone a fare click sull’articolo, ma si tratta di titoli che strizzano l’occhio a quelli che non aspettano altro che poter parlare di mancata legittimità delle misure di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 luglio 2021) La notizia arriva dalla, dove ieri il Tribunale costituzionale spagnolo non ha dichiaratoilin sé ma lo strumento giuridico con il quale che èutilizzato per imporre la misura anti Covid che la stragrande maggioranza dei paesi del mondo, in un modo o nell’altro, ha adottato. Ovviamente titolare “” o simili può spingere molte più persone a fare click sull’articolo, ma si tratta di titoli che strizzano l’occhio a quelli che non aspettano altro che poter parlare di mancata legittimità delle misure di ...

Advertising

davidefaraone : Il #greenpass è un vero strumento di libertà, non il contrario. Grazie al pass niente misure restrittive, niente ch… - RaiNews : Le gesta di queste 855 donne non hanno ottenuto un vero e proprio riconoscimento, almeno fino a oggi - vieri_bobo : @leleadani Dopo 9 anni una chiamata ?? ???? Mmmmmmmmmmmm un po’ pochino no???? Almeno chiamarlo e farlo venire in u… - Gattosciolto1 : @lady_hawketwt Io non rompo il cazzo ignorante Sei tu che rompi il cazzo. Sei vaccinata, sei contenta? Sei ti fai I… - marialetiziama9 : RT @icksx: @Alfio601Av @borghi_claudio Non è vero che il vaccino mitiga la possibilità di finire in ospedale. Leggere il tweet allegato e r… -