Nainggolan | tra Cagliari e Inter l’affare non si sblocca Le ultime

(Di giovedì 15 luglio 2021)per riportare Radjaalancora non si: il ninja prosegue il ritiro con l’Il ritorno si Radjaalsta assumendo le sembianze di una vera e propria Odissea:tra i rossoblù e l’è ancora bloccato per via del mancato accordo su alcuni dettagli. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista belga prosegue il suo ritiro con i nerazzurri tanto che nell’amichevole di ieri Simone Inzaghi lo ha schierato tra i titolari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, tra cassa e minusvalenze. Nainggolan? Le ultime evoluzioni raccontano… - infoitsport : Inter, tra cassa e minusvalenze. Nainggolan? Le ultime evoluzioni raccontano… - JCruijff14 : @bonjovi1982 Le botte sui coglioni durante la progressione sono gli acquisti di Dalbert Joao Mario Nainggolan tra i… - fcin1908it : Inter, tra cassa e minusvalenze. Nainggolan? Le ultime evoluzioni raccontano… - CalcioPillole : Trattative in corso tra #Inter e #Cagliari, ma Capozucca le smentisce tutte: 'Nainggolan non è un nostro problema.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan tra

, Godin e Nandez: "Radja è importantissimo - ha spiegato - ma, come ha detto il ... Pereiro ha grande qualità, è incappatoinfortuni e Covid in una stagione sfortunata"., Godin e Nandez: "Radja è importantissimo - ha spiegato - ma, come ha detto il ... Pereiro ha grande qualità, è incappatoinfortuni e Covid in una stagione sfortunata". . 15 luglio 2021"L'entusiasmo e la coesione del finale dello scorso campionato. Ma dobbiamo avere la nostra identità di gioco, dobbiamo essere sempre propositivi e fare noi la gara. In tutti i campi con grande rispet ...Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato dal ritiro di Pejo, dove la squadra preparerà la prossima stagione di Serie A 2021/2022. Le sue parole ...