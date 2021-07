Leclerc | ' Una curva di Monaco col mio nome? Prima meglio vincere qualcosa'

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il weekend di Silverstone di F1 sarà per tutti curioso, tra la nuova macchina 2022 e le prime Qualifiche Sprint . Ma per i piloti della Ferrari si aggiungerà anche la questione di dove è la SF21. Per ...

Per dirla con Charles, "in Austria bene in gara ma meno in qualifica, qui speriamo di salire". Che Ferrari vedremo? Nell'attesa, i piloti hanno parlato alla conferenza ufficiale del GP Gran ...Carlos come anche Charleshanno già avuto modo di verificare il comportamento al simulatore, le differenze di guida infase ancora iniziale della definizione del progetto 2022. ' ...Sergio Perez esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Red Bull si prepara a dare battagl ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - 'Se l'obiettivo è lottare di più in pista, io sono felice della strada intrapresa'. E' di Max Verstappen uno dei ...