Draghi e Cartabia in visita al carcere degli orrori

Dopo i violenti pestaggi ai danni dei detenuti, il presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Cartabia visiteranno questo pomeriggio la Casa Circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere, al centro dell'inchiesta sugli scontri del 6 aprile 2020, dopo le proteste dei detenuti per la cessazione dei colloqui con i parenti a causa della pandemia, inchiesta nella quale sono contestati ai vertici della struttura e agli agenti penitenziari i reati di violenza e tortura. Un incontro, quello che arriva dopo l'invito formulato dalla garante provinciale di Caserta Emanuela Belcuore, che avrà inizio alle 16 e che terminerà ...

gaiatortora : Draghi e Il Ministro Cartabia al carcere non sono in tendenza. Non fa niente ma è un segnale ( e non solo) importan… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la Ministra Cartabia intervengono alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere In dir… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - pbarbero1 : RT @gaiatortora: Draghi e Il Ministro Cartabia al carcere non sono in tendenza. Non fa niente ma è un segnale ( e non solo) importantissimo… - mariateresaro16 : RT @annamaria_ff: Visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere... Il Premier DRAGHI accolto da applausi dai detenuti insieme alla MINISTRA… -