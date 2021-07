Calhanoglu 'Inter ripetiamoci vincendo lo scudetto' (Di giovedì 15 luglio 2021) "Spero che possiamo ripeterci ancora in campionato. L'altra cosa che voglio è fare grandi cose in Champions League. Credo nella nostra squadra, abbiamo grandi giocatori con grandi qualità e spero con ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) "Spero che possiamo ripeterci ancora in campionato. L'altra cosa che voglio è fare grandi cose in Champions League. Credo nella nostra squadra, abbiamo grandi giocatori con grandi qualità e spero con ...

Advertising

Inter : ?? | PRE SEASON Primo allenamento in nerazzurro per @hakanc10 Scopri la gallery completa ??… - MilanPress_it : Un addio ricco di polemiche con il solo Pioli a cercare di trattenere il turco Il nostro approfondimento ?????? - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Calhanoglu esorta la squadra: 'Ripetiamoci vincendo lo scudetto' - fcin1908it : Calhanoglu: “Ecco i miei 5 preferiti dell’Inter. Chi mi vuole al fantacalcio…” - AnsaLombardia : Calhanoglu 'Inter ripetiamoci vincendo lo scudetto'. 'Voglio fare grandi cose in Champions League, credo in noi' |… -