Biglietti per Aperol With Heroes all'Arena di Verona con Achille Lauro, Emma, Sangiovanni e molti altri (Di giovedì 15 luglio 2021) Al via la prevendita dei Biglietti per Aperol With Heroes – Together We Can, all'Arena di Verona venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021, anche in diretta streaming sulla piattaforma LIVENow. Due giorni di concerti nell'anfiteatro scaligero per un totale di 12 artisti in calendario, suddivisi nelle due serale. L'evento è possibile anche grazie all'impegno di Aperol, che compare nel nome del Festival che celebra il ritorno alla normalità dopo lo stop ai concerti a causa della pandemia da covid-19.

