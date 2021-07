(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Segreteria territorialeUIL FPL di, nella persona del Segretario Generale Antonio Pagliuca, comunica che il giorno 13 c.m. alle ore 12,30, presso l’aula consiliare del comune disi e tenuto l’incontro tra le OO.SS e la parte Pubblica per la stipula dell’anno. La delegazione di parte pubblica era composta dalla Segretaria Comunale Dott. Maria Carmina Cotugno e dal Dott. Alessandro Verdicchio. La delegazione Sindacale era composta per la UIL-FPL da Raffaele Fonzo, per la CISL FPS da ...

Advertising

anteprima24 : ** Accordo decentrato 2021, la soddisfazione della Uil Fpl di #Benevento ** -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo decentrato

NTR24

... grazie all'stipulato con l'Erpac " ha dichiarato l'assessore comunale ai Teatri Serena ...e al contempo la convinzione di rivolgere grande attenzione nei confronti del tessutodella ...... produttivo di un'apprezzabile lesione delle prerogative sindacali dell'organizzazione esclusa dalle trattative per la stipula dell'.... Il ricorso viene quindi integralmente ...di Chiara Fabrizi«Comune di Spoleto antisindacale». Lo ha scritto in sentenza il giudice Marta D'Auria che ha così accolto il ricorso presentato da Cgil, Uil e Csa contro il contratto integrativo dece ...Nel dettaglio, in base al contratto, saranno destinati al Fondo risorse decentrate mediante stanziamenti sul bilancio ... di posizione e di risultato per la categoria EP. L’Accordo sulle risorse per ...