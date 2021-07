Tutti in volo con il TopoDrone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scaldate le eliche! Da mercoledì 14 luglio il divertimento prende il volo grazie a Topolino che, per la prima volta nella sua storia, propone un gadget super innovativo: il TopoDrone, un vero drone con controller che può volare fino a 30 metri di altezza ed è capace di acrobazie aeree mozzafiato. Semplice da pilotare, sicuro, su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scaldate le eliche! Da mercoledì 14 luglio il divertimento prende ilgrazie a Topolino che, per la prima volta nella sua storia, propone un gadget super innovativo: il, un vero drone con controller che può volare fino a 30 metri di altezza ed è capace di acrobazie aeree mozzafiato. Semplice da pilotare, sicuro, su Quotidianpost.

Advertising

Agenzia_Ansa : Nove positivi al Covid su un volo di ritorno da Malta, atterrato ieri all'aeroporto d'Abruzzo. In isolamento fiduci… - RaiNews : In isolamento fiduciario tutti i 70 passeggeri anche quelli con Green pass, perché considerati a stretto contatto c… - ElettraLambo : Siamo bloccati a Ibiza perché il nostro aereo ha avuto un emergenza durante il volo, spero di farcela per il concer… - danielefascian1 : RT @valy_s: #Covid19 “Il #greenpass vi ridarà la LIBERTÀ DI VIAGGIARE” Come no!! È solo un modo fraudolento di introdurre un OBBLIGO INDIRE… - ErmesMoras1 : RT @valy_s: #Covid19 “Il #greenpass vi ridarà la LIBERTÀ DI VIAGGIARE” Come no!! È solo un modo fraudolento di introdurre un OBBLIGO INDIRE… -