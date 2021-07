Tencent brevetta un ' testamento digitale' per trasferire account e oggetti di gioco dopo la morte

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il gigante tecnologico cinesevuole offrire ai giocatori un'opzione perle proprie risorse digitali ad amici o familiarila. Su Twitter, l'analista senior di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha sottolineato cheha ottenuto un nuovo brevetto relativo all'eredità. Mentre il brevetto stesso si astiene dallo spiegare in dettaglio a quale tipo di risorse digitali sarà applicabile, l'idea è che i giocatori saranno in grado dii proprididigitali,di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tencent brevetta

Tom's Hardware Italia

Proprio come le levette del controller di Microsoft, quelle del dispositivo disono anch'esse asimmetriche, mentre al centro spicca un touchpad praticamente uguale a quello del DualShock 4. ...è una compagnia grande e potente, quindi non è da escludere un suo interesse nel mondo console, per ampliare il proprio dominio: inoltre, non dimentichiamo che la multinazionale sta ...Su Twitter, l'analista senior di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha sottolineato che Tencent ha ottenuto un nuovo brevetto relativo all'eredità digitale. Mentre il brevetto stesso si astiene dallo ...vivo Pad dovrebbe essere il primo tablet del brand cinese: ecco tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita.