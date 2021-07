Spuntano altri audio di Florentino Perez: «Ronaldo è un imbecille, Mourinho un viziato» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo gli audio di Florentino Perez su Iker Casillas e Raul, El Confidencial ne pubblica altri in cui il presidente del Real Madrid parla di Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Gli audio risalgono al 2012. Su CR7 Perez dichiarò: “È pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa. L’ultima stupidaggine che ha fatto l’hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze?”. Su Mourinho, all’epoca ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo glidisu Iker Casillas e Raul, El Confidencial ne pubblicain cui il presidente del Real Madrid parla di Cristianoe José. Glirisalgono al 2012. Su CR7dichiarò: “È pazzo. Questo ragazzo è un, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale,menti non farebbe le cose che fa. L’ultima stupidaggine che ha fatto l’hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze?”. Su, all’epoca ...

