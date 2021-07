Sondaggio: secondo il 41% dei votanti, il rinnovo più urgente è quello di Kessie col Milan (Di giovedì 15 luglio 2021) secondo voi, qual è il rinnovo più urgente? Kessie-Milan (41%) Insigne-Napoli (35%) Dybala-Juve (24%) Foto: Instagram personale Kessie L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021)voi, qual è ilpiù(41%) Insigne-Napoli (35%) Dybala-Juve (24%) Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

roby_italy_51 : RT @lupovittorio42: Udite Udite, secondo un sondaggio del quotidiano la Stampa: gli elettori della Lega e di Fratelli D'Italia approvano il… - laziofans : Cagliari, Giulini: ”Sondaggio della Lazio per Lykogiannis ma…”: Charalampos Lykogiannis è un nome in orbita Lazio.… - feeorenzaa : Secondo me Mount vince il sondaggio - lllop206 : RT @catlatorre: Secondo un sondaggio uscito oggi, anche gli elettori di Salvini e Meloni, in maggioranza, sono d'accordo col Green Pass vac… - pbenedetti50 : RT @catlatorre: Secondo un sondaggio uscito oggi, anche gli elettori di Salvini e Meloni, in maggioranza, sono d'accordo col Green Pass vac… -