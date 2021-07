Serie A 2021/2022, Napoli: il calendario completo e tutte le partite (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutto pronto per una nuova stagione di Serie A 2021/22. Il Napoli di Luciano Spalletti, che nella scorsa stagione ha mancato l’obiettivo Champions League per un soffio, è pronto a ripartire più carico che mai. C’è grande attesa per la ripresa e Osimhen e compagni sono pronti ad approcciare al nuovo campionato nel migliore dei modi. L’avventura partenopea partirà contro il Venezia. calendario Serie A 1° giornata (22 agosto 2021) Napoli-Venezia SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutto pronto per una nuova stagione di/22. Ildi Luciano Spalletti, che nella scorsa stagione ha mancato l’obiettivo Champions League per un soffio, è pronto a ripartire più carico che mai. C’è grande attesa per la ripresa e Osimhen e compagni sono pronti ad approcciare al nuovo campionato nel migliore dei modi. L’avventura partenopea partirà contro il Venezia.A 1° giornata (22 agosto-Venezia SportFace.

Advertising

Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - SuperQuarkRai : In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che… - Gazzetta_it : La Juwembley al via col nuovo Allegri e la spinta degli Euroeroi - cladam86 : #Napoli in casa contro il Venezia nella prima giornata della Serie A 2021/2022 - Ciro_Scg : RT @CalcioFinanza: Serie A, ecco la prima giornata del campionato 2021/22 -