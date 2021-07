L' Arsenal fa muro per Bellerin | l' Inter ha l' accordo con il giocatore ma non con i Gunners Spunta un piano B?

Advertising

calciomercatoit : #Inter, l'#Arsenal alza il muro per #Bellerin: #Molina dell'#Udinese possibile alternativa -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal muro

passioneinter.com

...le piste alternative che porterebbero Correa a Londra per vestire le maglie di Tottenham o. ... E' una situazione strana, però penso che se facon Lotito perde. E' difficile che con un ...L'è sulle tracce di Adrien Rabiot. Il club londinese sarebbe intenzionato a tentare l'affondo per il centrocampista della Juventus, impegnato fino a pochi giorni fa anche ad Euro 2020 con la sue ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'Inter non molla la presa per Hector Bellerin: i nerazzurri hanno in mano il sì dell'esterno (contratto da 5 anni a 3.5 milio ...La stima di Maldini e Massara è evidente, ma è altrettanto chiaro che il Milan non vuole spendere soldi a casaccio. Braccio di ferro — Da qualche tempo Niko ha espresso la volontà, a 23 anni, di affro ...