Juventus | beffa dal Genoa? Il grifone può soffiare il neo campione

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Come riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, l’accordo tra ile Salvatore Sirigu è sempre più vicino. L’Italia di Mancini è riuscita a vincere contro l’Inghilterra ai rigori e si è laureataD’Europa. La nazionale italiana non era tra le più forti, ma la forza del gruppo è stata più forte di tutto e tutti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Juventus, rischio beffa: l'Arsenal può rilanciare per Locatelli - infoitsport : Juventus, il Barcellona rischia la beffa: Allegri sogna il grande colpo - infoitsport : Juventus, il Barcellona rischia la beffa: Allegri sogna il grande colpo - infoitsport : Calciomercato Juventus, salta il colpo dalla Lazio: la beffa - leone1995201925 : RT @pierpaolopenza: @capuanogio Voglio essere serio con Lei per una volta... poi mi taccio. La parola 'Scandalo' associata ad ?????????????? ????...… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus beffa

SerieANews

Calciomercato, Pogba avrebbe scelto il suo futuro. Il francese se ne andrà dal Manchester United e lo farà tramite uno scambio. Calciomercato, unaper i bianconeri. Pogba avrebbe scelto il suo futuro e non sarebbe di ritorno in Italia, in Serie A. Stando infatti a quanto viene riportato su 'Calciomercatoweb.it' il ...L'Italietta del primo tempo, passata la bufera, ha presto ritrovato lo spirito delladei MAS ... Lasi tiene stretto Chiesa (ma il Bayern lo tenta con un'offerta da 80 milioni di euro e c'...Nel pomeriggio di ieri c’è stata un'accelerata dello Spezia ma proprio in queste ore il Genoa sta chiudendo il suo acquisto per regalare a Ballardini un altro giovane difensore oltre a Frabotta dalla ...Dal Tribunale Mercantile di Madrid un altro stop a Ceferin: l'UEFA non ha alcun potere sui club della Superlega ...