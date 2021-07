Graduatorie ATA III fascia, provvisorie su Istanze Online dal 16 luglio: come consultarle (Di mercoledì 14 luglio 2021) A partire dall’8 luglio 2021 gli Uffici scolastici provinciali hanno cominciato a pubblicare le Graduatorie provvisorie ATA III fascia, per il triennio 2021-23, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021. Le Graduatorie sono su base provinciale, per cui ogni provincia pubblicherà in blocco le Graduatorie provvisorie di tutti gli istituti scolastici che vi appartengono. Slitta invece la possibilità di consultazione delle Graduatorie su Istanze Online che si aprirà dal 16 ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) A partire dall’82021 gli Uffici scolastici provinciali hanno cominciato a pubblicare leATA III, per il triennio 2021-23, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021. Lesono su base provinciale, per cui ogni provincia pubblicherà in blocco ledi tutti gli istituti scolastici che vi appartengono. Slitta invece la possibilità di consultazione dellesuche si aprirà dal 16 ...

