Giroud Milan, venerdì visite mediche: primo contatto con i compagni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Olivier Giroud venerdì potrebbe anche già presentarsi ai nuovi compagni di squadra e a Stefano Pioli a Milanello Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domani è previsto lo sbarco in Italia di Olivier Giroud che nella giornata di venerdì sosterrà le visite mediche e apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà al Milan almeno per i prossimi due anni (presente opzione sul terzo). Al termine dell’iter – scrive la rosea – l’attaccante francese andrà a Milanello per salutare i nuovi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Olivierpotrebbe anche già presentarsi ai nuovidi squadra e a Stefano Pioli aello Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domani è previsto lo sbarco in Italia di Olivierche nella giornata disosterrà lee apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà alalmeno per i prossimi due anni (presente opzione sul terzo). Al termine dell’iter – scrive la rosea – l’attaccante francese andrà aello per salutare i nuovi ...

Advertising

AntoVitiello : Risolti gli ultimi dettagli burocratici tra #Milan e #Chelsea, #Giroud è atteso giovedì in Italia - carlolaudisa : È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier #Giroud al #Milan. Intesa con il #Chelsea per 1 milione di euro. Il c… - Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - MilanPress_it : Le possibili idee di #Pioli ???? - sportli26181512 : Milan, Giroud si aggregherà al gruppo rossonero a partire dal 26 luglio: Venerdì dovrebbe passare da Milanello per… -