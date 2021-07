Fratelli D’Innocenzo, c’erano una volta le Favolacce (Di mercoledì 14 luglio 2021) ‘Nati ai bordi di periferia’, iniziano a raccontare storie e non smettono più. La volontà di emergere graffiava tra i palazzi, casermoni superstiti a Tor Bella Monaca, e li ha portati a svolgere con umiltà, ogni tipo di lavoro. Camerieri, baristi, giardinieri. Damiano e Fabio, i Fratelli D’Innocenzo, gemelli ed un unico destino. Fino a Berlino, senza immaginare quello che si sarebbe realizzato. Non erano esperti dell’industria del cinema, né registi emergenti. Ma capaci di scrivere sceneggiature, dando voce al loro mondo interiore. ‘Favole e Favolacce‘ da raccontare, come se Tor Bella Monaca fosse un principato. Vivendo tra Anzio, Nettuno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) ‘Nati ai bordi di periferia’, iniziano a raccontare storie e non smettono più. La volontà di emergere graffiava tra i palazzi, casermoni superstiti a Tor Bella Monaca, e li ha portati a svolgere con umiltà, ogni tipo di lavoro. Camerieri, baristi, giardinieri. Damiano e Fabio, i, gemelli ed un unico destino. Fino a Berlino, senza immaginare quello che si sarebbe realizzato. Non erano esperti dell’industria del cinema, né registi emergenti. Ma capaci di scrivere sceneggiature, dando voce al loro mondo interiore. ‘Favole e‘ da raccontare, come se Tor Bella Monaca fosse un principato. Vivendo tra Anzio, Nettuno ...

