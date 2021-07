Covid: Salvini, ‘chiesto a Draghi riapertura locali e discoteche' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Ho chiesto la riapertura di locali da ballo e discoteche, sono disponibili a riaprire già da questo fine settimana rispettando i protocolli del caso". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Ho chiesto ladida ballo e, sono disponibili a riaprire già da questo fine settimana rispettando i protocolli del caso". Così Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario

Advertising

CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - fattoquotidiano : INSEGUENDO IL COVID La proroga è ormai sicura - La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da fe… - fabiochiusi : Comunque non è che perché Meloni e Salvini sono contro il COVID pass allora il COVID pass è indubitabilmente una co… - Axel1376 : RT @CarloVerdelli: Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato non con… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'modello francese? Io e Draghi non per estremismi'... -