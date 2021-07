Contagi in aumento in Europa: impennata di casi in Austria, record di morti in Russia e sale l’incidenza in Germania e Spagna (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ondata estiva di Contagi causata dalla variante Delta preoccupa tutta Europa, dove sempre più Paesi assistono all’aumento dei Contagi e dibattono sull’obbligatorietà del vaccino per alcune categorie (sanitari in primis) e sulla possibilità di introdurre un pass sanitario per accedere ai luoghi pubblici, come ha già fatto la Francia. A registrare un’impennata di infezioni è l’Austria, dove sono triplicati nel giro di una settimana. Sono infatti 332 i nuovi casi accertati tra venerdì e sabato, mentre nello stesso periodo della settimana precedente sono stati individuati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ondata estiva dicausata dalla variante Delta preoccupa tutta, dove sempre più Paesi assistono all’deie dibattono sull’obbligatorietà del vaccino per alcune categorie (sanitari in primis) e sulla possibilità di introdurre un pass sanitario per accedere ai luoghi pubblici, come ha già fatto la Francia. A registrare un’di infezioni è l’, dove sono triplicati nel giro di una settimana. Sono infatti 332 i nuoviaccertati tra venerdì e sabato, mentre nello stesso periodo della settimana precedente sono stati individuati ...

