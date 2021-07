Colpi d’arma da fuoco a Napoli, ferito un uomo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo è stato ferito con due Colpi di arma da fuoco, la notte scorsa a Napoli. Secondo quanto al momento ricostruito dalla Polizia, l’uomo, soccorso all’ospedale San Paolo, ha riferito di essere stato avvicinato nel quartiere Fuorigrotta da due persone che gli hanno esploso contro due Colpi di arma da fuoco. La sua versione è al vaglio della Polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè statocon duedi arma da, la notte scorsa a. Secondo quanto al momento ricostruito dalla Polizia, l’, soccorso all’ospedale San Paolo, ha ridi essere stato avvicinato nel quartiere Fuorigrotta da due persone che gli hanno esploso contro duedi arma da. La sua versione è al vaglio della Polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

