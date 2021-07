Carceri | Draghi | ' numeri sovraffollamento inaccettabili' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "L'Italia è stata condannata due volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per ilcarcerario. Ci sono migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili. Sonoin miglioramento, ma sono comunque. Ostacolano il percorso verso il ravvedimento, ostacolano il reinserimento nella vita sociale, obiettivi più volte indicati dalla Corte Costituzionale. In un contesto così difficile, lavorano ogni giorno, con spirito di sacrificio e dedizione assoluta, tanti servitori dello Stato". Così il premier Mariodopo al visita al carcere di Santa Maria ...