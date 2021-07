Zona gialla: a rischio 4 regioni. Pressione sul cambio dei parametri (Di martedì 13 luglio 2021) La variante Delta sta facendo rialzare la testa all’epidemia da diverse settimane in molte parti d’Europa, adesso la mutazione del coronavirus comincia a diventare un serio pericolo anche per l’Italia. 4 regioni rischiano di finire in Zona gialla a meno che non cambino i parametri per l’assegnazione dei colori. Sondaggi Tp: la variante Delta fa paura a sei italiani su dieci Zona gialla: a rischio 4 regioni Zona gialla: la variante Delta nelle ultime settimana ha fatto rialzare la testa ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 13 luglio 2021) La variante Delta sta facendo rialzare la testa all’epidemia da diverse settimane in molte parti d’Europa, adesso la mutazione del coronavirus comincia a diventare un serio pericolo anche per l’Italia. 4rischiano di finire ina meno che non cambino iper l’assegnazione dei colori. Sondaggi Tp: la variante Delta fa paura a sei italiani su dieci: a: la variante Delta nelle ultime settimana ha fatto rialzare la testa ...

Agenzia_Ansa : Aumentano i casi di contagio da Covid e le Regioni temono in passaggio in zona gialla. Speranza: 'Ci affideremo all… - call_the_kernel : RT @ErmannoKilgore: Basta cambiare i parametri ed è fatta, il #Covid è attenuato… - sergioalesi : RT @GiovanniAgost20: La variante Delta prosegue la sua corsa e adesso alcune Regioni si affidano al dibattito sulla possibile revisione dei… - Min0taur0_ : Comunque in zona gialla si fa come in zona bianca. Chi ha mandato un bancale di prosecco a chi di dovere gira senza stop. Ciaone. - SmorfiaDigitale : Variante Delta, quattro Regioni rischiano di tornare in zona gialla | Abrignani ... -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Variante Delta, il rischio di tornare in zona gialla in piena estate: contagi aumentano in 19 regioni La variante Delta prosegue la sua corsa e il rischio di tornare in zona gialla in piena estate si fa più concreto visto che i contagi sono in aumento in ben 19 regioni . Per questo ora alcune Regioni si affidano al dibattito sulla possibile revisione dei parametri ...

Covid, 4 regioni verso la zona gialla: Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo Il Sole 24 ORE La variante Delta preoccupa l’Italia: 4 regioni rischiano di tornare in zona gialla La variante Delta continua la propria avanzata e ora anche l’Italia inizia a temere la progressione della mutazione ex indiana del Covid. I contagi risalgono e il tasso di positività arriva all’1,2%.

