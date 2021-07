Zaki | Borrell ha sollevato tema diritti umani con Shoukry

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Borrell

ANSA Nuova Europa

Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, alla domanda seabbia sollevato il casonell'incontro odierno col ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. ...Voglio mandare un messaggio forte di solidarietà a Patricke bisogna che sia completato ..."Il sistema politico turco è più autoritario del nostro ma Erdogan è lì perché ha vinto le ..."La questione di Patrik Zaki e dei diritti umani in generale viene sollevata regolarmente ai tavoli appropriati", con i partner egiziani. (ANSA) ...STRASBURGO - "Speravamo in qualche gesto da parte delle autorità egiziane ma sono 17 mesi che aspettiamo inutilmente". Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli che oggi a Strasburgo ha ...