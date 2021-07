Volontario italiano ucciso in Messico: freddato a colpi di pistola (Di martedì 13 luglio 2021) Da dieci anni Michele Colosio viveva in Messico, dove svolgeva attività di volontariato. La denuncia di un giornale locale: "Città in balia di tanti gruppi armati che agiscono grazie all'occhio cieco di tutti i governi ed alla corruzione” Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Da dieci anni Michele Colosio viveva in, dove svolgeva attività di volontariato. La denuncia di un giornale locale: "Città in balia di tanti gruppi armati che agiscono grazie all'occhio cieco di tutti i governi ed alla corruzione”

