Vincenza Botti a Temptation Island 2021 | chi è la single che fa girare la testa a Federico

(Di martedì 13 luglio 2021) Asi è ‘inserita’ di prepotenza nella coppia formata dae Floriana. Nella terza puntata del docu reality di Canale 5 il pubblico ha visto lui fortemente preso dalla bellissimadai capelli ricci. E anche tutta la delusione della sua fidanzata. Dopo le lamentele di lui nei suoi confronti, a suo dire trascurata e noiosa (“Bacio più il cane che lei”), per Floriana la botta è arrivata dalla vicinanza continua con la tentatrice. I due sono sempre insieme efa capire di essere attratta da lui. “Va ...

Flirt tra Federico e Vincenza nella terza puntata di Temptation Island 2021 in onda questa sera su canale 5? Dopo poche ore di permanenza nel villaggio dell'amore, Federico, fidanzato con Floriana, si è subito ... Nella terza puntata di Temptation Island 2021, arriva il crollo emotivo di Floriana, che si dice convinta che il fidanzato Federico sia davvero ...