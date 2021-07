Sicilia: l'annuncio di Zambuto, 'direttiva per cambiare criteri premialità dirigenti regionali' (Di martedì 13 luglio 2021) Palermo, 13 lug. (Adnkronos) - Una direttiva che modifica i criteri di premialità per i dirigenti regionali Siciliani. In futuro saranno "valutati in base alla loro capacità di spesa". Un piccolo terremoto ai vertici della burocrazia della Regione Siciliana. La novità è stata annunciata in una intervista all'Adnkronos dall'assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Sicilia, Marco Zambuto, che va così incontro alle parole del Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Palermo, 13 lug. (Adnkronos) - Unache modifica idiper ini. In futuro saranno "valutati in base alla loro capacità di spesa". Un piccolo terremoto ai vertici della burocrazia della Regionena. La novità è stata annunciata in una intervista all'Adnkronos dall'assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della, Marco, che va così incontro alle parole del Presidente dell'Assemblea regionalena Gianfranco Miccichè ...

