Omotransfobia | flash mob pro ddl | in piazza va in scena il matrimonio tra “i due Matteo” Zan a Renzi | “Spero segua ancora Biden e non Salvini”

(Di martedì 13 luglio 2021) In occasione dell’arrivo del Ddl Zan in aula al Senato, diverse associazioni a favore dei diritti Lgbt+ hanno organizzato, a poche centinaia di metri da Palazzo Madama, un presidio per chiedere l’approvazione immediata e senza compromessi del disegno di legge contro l’. Alla manifestazione era presente anche Alessandro Zan, deputato del Partito democratico e promotore del provvedimento. ”Adico di difendere il testo che Italia Viva ha contribuito ad approvare alla Camera – dichiara il deputato Pd –sempre che il leader di Iv continui a seguiree non invece, cioè ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omotransfobia flash

Il Fatto Quotidiano

Era scattato, prima dell'incontro, ilmob di Fratelli d'Italia contro il disegno di legge Zan sull'prima dell'avvio della discussione al Senato. I senatori del partito di Giogia ...... alle 16.30, il rinvio in commissione del provvedimento sull'. Intanto, a quanto si ...mob di Fratelli d'Italia Con lo striscione "Liberi di essere,liberi di pensare. No al ddl Zan", ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Ddl Zan, Povia contro Fededz. “Anni di Gramsci, di Togliatti, di Hegel, di Marx, che non si sarebbero mai sognati di violare la mente dei bambini. Per carità, p ...“Forse più che dire che cosa vuole fare Renzi, Leu -aggiunge- ci deve far capire cosa vuole fare ossia se approvare o meno una legge contro l’omotransfobia. Se fosse così liscio e banale ci spieghino ...