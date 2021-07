L'equilibrio precario dei rapporti umani (Di martedì 13 luglio 2021) L’equilibrio sui cui si reggono i rapporti personali è sempre molto precario, e lo è ancora di più se i legami sono affettivi, familiari. Il filo sul quale si cammina è molto sottile e poi non rimane mai uguale. Il filo una volta s’allunga, l’altra s’accorcia, qualcuno lo sposta. Un giorno ci pare d’aver avvicinato e perfino toccato chi arriva dall’altro capo, il giorno dopo un’epifania al contrario ci mostra quella persona, a cui teniamo così tanto, inavvicinabile, lontanissima, avvolta dalla nebbia. Stiamo lungo quel confine tutta la vita e ogni giorno ci inventiamo qualcosa per accorciare le distanze, per arrivare a comprendere. Si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) L’sui cui si reggono ipersonali è sempre molto, e lo è ancora di più se i legami sono affettivi, familiari. Il filo sul quale si cammina è molto sottile e poi non rimane mai uguale. Il filo una volta s’allunga, l’altra s’accorcia, qualcuno lo sposta. Un giorno ci pare d’aver avvicinato e perfino toccato chi arriva dall’altro capo, il giorno dopo un’epifania al contrario ci mostra quella persona, a cui teniamo così tanto, inavvicinabile, lontanissima, avvolta dalla nebbia. Stiamo lungo quel confine tutta la vita e ogni giorno ci inventiamo qualcosa per accorciare le distanze, per arrivare a comprendere. Si ...

